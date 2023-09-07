الصفدي: تهريب المخدرات من سورية يشكل تحديا كبيرا للأردن

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن يواجه تحديا كبيرا في تهريب المخدرات من سورية، ومستمر في مواجهته بكل امكانياته.وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيره الإيرلندي ميهال مارتن، إن الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية الدولة والمجتمع الأردني منه.وأضاف الصفدي" أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين، مجددا التأكيد على أن مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم".وقال الصفدي إنه بحث مع نظيره الأيرلندي، التراجع الخطير في دعم اللاجئين السوريين. مؤكدا أن مستقبل اللاجئين في بلدهم عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم، لكن إلى حين ذلك يجب أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهم.وتابع: "الأردن مستمر في تقديم كل ما يستطيع للاجئين السوريين، لكننا لن نكون قادرين على استقبال المزيد من اللاجئين إذا لم تنته الأزمة وإذا ما أدى تفاقمها لموجات لجوء جديدة".واضاف "بحثنا جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات.وأوضح الصفدي أنه تم بحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تستهدف وقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل الذي يشكل حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيله الوحيد.وقدم الصفدي الشكر لنظيره الايرلندي على مواقف بلاده الداعمة للحق الفلسطيني والداعية لوقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، مشيدا بشكل كبير بدعم أيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية "صعوبات مالية كبيرة تهدد قدرتها على الاستمرار بالقيام بدورها الحيوي إزاء اللاجئين الفلسطينيين.وتحدث الصفدي عن علاقات صداقة قوية ومواقف واضحة بين الأردن وأيرلندا في دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى تحركات مستمرة ومواقف ثابتة لأيرلندا في "دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية.وقال الصفدي، بحثنا آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، ونؤكد حرصنا المشترك على زيادة التعاون.وأشار الصفدي إلى ارتفاع ملحوظ في عدد السياح الأيرلنديين إلى المملكة وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في أيرلندا، مؤكدا الحرص المشترك بين الأردن وأيرلنداعلى زيادة التعاون.ولفت إلى نمو كبير في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه أيرلندا ويوفر فرصا للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية.من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، إن بلاده زادت المساهمات للوكالات الدولية لدعم الجهود المقدمة للاجئين. وأضاف أن الأردن استقبل العديد من اللاجئين على أرضه، مقدما الشكر لدوره الاستثنائي بذلك.وحول القضايا الإقليمية، أكد مارتن، أن أيرلندا تؤمن بحل الدولتين وحل السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار بين الأردن وأيرلندا، متطلعا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.وأشار مارتن إلى الزيارة التي قام بها إلى فلسطين وإسرائيل هذا الأسبوع، وأن بلاده ترى هذا الموضوع بمنظور حقوق الإنسان، مؤكدا إيمان بلاده بحل الدولتين.وأشاد مارتن بالدور الاستثنائي الذي تقوم به المملكة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، والتحديات الناجمة عنها وخاصة تحدي اللجوء، وتهريب المخدرات، والإرهاب، واستضافة المملكة لعدد كبير من اللاجئين، وخاصة السوريين.وقال، "نقدر حكمتكم والدور الاستثنائي الذي اتخذتموه فيما يتعلق باستضافة عدد كبير من اللاجئين"، مضيفا، "أتفق معك بأن الأردن ثاني أعلى دولة في العالم من حيث استضافة اللاجئين من مختلف المناطق، وبشكل رئيسي في الأزمة السورية الأخيرة، التي كان لها تأثير كبير على مجتمعكم"، وزاد، "الدرجة التي انفتحتم بها هي أمر غير عادي ونحن نقر بذلك".وأعرب مارتن عن مخاوف بلاده من عدم استمرار الأونروا في تقديم خدماتها في المستقبل، مؤكدا استمرار أيرلندا في تمويلها للوكالة وزيادته، على الرغم من تخصيص بلاده موارد كبيرة لدعم اللاجئين الأوكرانيين، حيث أن بلاده قامت بتسهيل دخول أكثر من 90 ألف لاجئ أوكراني إلى أيرلندا.كما شكر الوزير الأيرلندي المملكة على المساعدة التي قدمتها في إجلاء مواطنين إيرلنديين من السودان جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.ووقع الأردن وأيرلندا على مذكرة للتشاور السياسي بين البلدين ما يتيح "فرصة الاجتماع بشكل دوري لوضع أجندات واضحة ومحددة والتوافق على خطوات عليا لتعزيز التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات، والاستمرار في وتيرة التنسيق العالية بيننا إزاء القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى العام 1984، وسيشهد العام المقبل مرور 40 عاما على تأسيسها. ويبلغ عدد الأردنيين المقيمين في أيرلندا 570 مواطنا، في حين يبلغ عدد الإيرلنديين المقيمين في المملكة 200 شخص. وبلغ عدد السياح الأيرلنديين الذين زاروا المملكة العام الماضي، خمسة آلاف سائح يشكلون ثلاثة أضعاف عدد السياح مقارنة بالعام 2022.