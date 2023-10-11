الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: خطبة العرش بوصلتنا.. والخصاونة: نقف صفا واحدا خلف الملك

أحمد الصفدي يعتلي منصة رئاسة المجلس بعد انتخابه لـ"النواب" أمس-(تصوير: ساهر قدارة)
أحمد الصفدي يعتلي منصة رئاسة المجلس بعد انتخابه لـ"النواب" أمس-(تصوير: ساهر قدارة)
عمان- فاز النائب أحمد الصفدي للمرة الثانية، برئاسة مجلس النواب في دورته الأخيرة بنيله 82 صوتا، بينما نال منافسه النائب نصار القيسي 35 صوتا، وألغيت 11 ورقة اقتراع، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 128 نائبا، وأرجئ انتخاب النائبين: الأول والثاني، والمساعدين، إلى جلسة سيعقدها المجلس اليوم.اضافة اعلان
وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، أعمال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الـ19، بخطاب العرش السامي، وفيه أكد جلالته، أهمية المرحلة المقبلة، إذ ستجري الانتخابات العام المقبل.
وأكد جلالة الملك، على مركزية القضية الفلسطينية، وموقف الأردن الثابت من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس.
رئيس المجلس المنتخب أحمد الصفدي، قال "السلام على هذا الحمى العربي الهاشمي، وأبنائه العاشقين لترابه، عشقاً مجبولاً بتراب فلسطين.
السلام على سيد البلاد، الملك الهاشمي الراسخ في قمم الحق والثبات، رافعاً راية الحماية المطهرة لمقدسات الأمة وقيمها. السلام على الأردنيين الذين تنكسر على صخور ولائهم كل العاتيات وتزدان أعناق صفحات التاريخ لشموخهم وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم".
وقال الصفدي "شرفنا اليوم سيد البلاد بخطبة العرش السامي، والتي تضمنت رؤى ثاقبة وخريطة طريق واضحة لقابل الأيام، وقد وضعت السلطات كافة، أمام مسؤولية التعاون، في سبيل تلبية تطلعات أبناء شعبنا العزيز، وهي عين الحكمة، ودالة الصواب، وخير المسار، وستكون بوصلتنا التي نعمل وفقها، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية".
وشدد على أن خطاب جلالته، هو ما سيسير المجلس والحكومة على هديه، في مضمار العمل الوطني، وتحت مظلة الفصل المرن بين السلطات المحفوف بالدستور العتيد، وفي مناخ من التعاون والتوافق في مسارات متوازية، تلتقي في دائرة المصلحة الوطنية العليا، لتحقيق رؤى التحديث الشاملة ومقتضيات مساراته.
وأكد على ما تناوله جلالة الملك في خطابه، حول "قضية الأمة المركزية، فلسطين التي تسكن وجدان الأردنيين وضمائرهم جميعاً، وهي القضية التي بقيت في سدة أولويات جلالة الملك، محذراً على الدوام وفي خطاباته كافة، من مغبة غياب الحل العادل الشامل لها".
وأشار الى أن استمرار ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سيبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، وهو ما سينعكس على العالم برمته، وما يجري في قطاع غزة، انعكاس لتطرف حكومة الاحتلال، ما يتطلب من المجتمع الدولي ومراكز قراره، الإنصات لصوت الحكمة الذي يمثله جلالة الملك دوماً، ووقف آلة الحرب الغاشمة في القطاع.
وأعاد التأكيد، على أن الأردن سيبقى ظهيراً لفلسطين، وصخرة صمود في وجه كل طامع، ولن نسمح بأي حلٍ يكون على حساب شبر واحد من أرضنا.
وهنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الصفدي بتجديد ثقة زملائه وزميلاته النواب وانتخابه رئيساً للمجلس، وقال ان المجلس "مؤسسة دستورية وطنية متمكنة، أنجزت الكثير في إطار التشريعات الناظمة، لمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأكد الخصاونة، "الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحمايتها والذودِ عنها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وترأس الجلسة، النائب نواف الخوالدة بصفته النائب الأكثر أقدمية نيابية بعد النائب عبد الكريم الدغمي، الذي اعتذر عن ترؤس الجلسة، وتشكلت لجنة الانتخاب من: اندريه الحواري ويزن شديفات ونصار الحيصة.
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