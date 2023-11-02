الصفدي سيلتقي نظيره الأميركي في عمان السبت

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قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيلتقي، السبت القادم 2023/11/4 وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.وقال السفير القضاة أن الصفدي سيبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة له.وقال السفير القضاة إن الصفدي يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة تحرك دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتحذير من أن عدم وقف هذه الحرب وما ترتكبه إسرائيل خلالها من قتل لآلاف المدنيين الفلسطينيين وجرائم حرب تشمل حرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى تدفع المنطقة بشكل متسارع نحو هاوية حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.