الصفدي: ضرورة امتثال إسرائيل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة

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عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم الأحد، اجتماعات مع مسؤولين دوليين على هامش أعمال منتدى الدوحة.وأكد الصفدي ونظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ضرورة وقف إسرائيل لجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.كما شددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الحرب وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.والتقى الصفدي؛ الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، كومفورت إيرو، يرافقها عدد من أعضاء مركز أبحاث الشرق الأوسط الأمريكي، في اجتماع تناول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين. كما أكد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.والتقى الصفدي مع مساعد وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وعلى ضرورة وقف إسرائيل لانتهاكاتها المتكررة والمتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.