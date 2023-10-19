الصفدي: طائرة مساعدات أردنية جديدة لغزة

زايد الدخيل

وزير الخارجية:

- أي محاولة لتهجير الفلسطينيبن سنتصدى لها بكل إمكانيتنا.

- المستسفى الأردني بغزة لن يكون قادر على الخدمة بعد أسبوع بسبب النقص في الإمكانيات.

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وزيرة الخارجية الألمانية:

- الحكومة الألمانية قررت زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بنحو 50 مليون دولار.

- أكثر من 100 ألماني ضمن أسرى حماس

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن سيرسل طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة لمساعدة قطاع غزة، وستغادر إلى مصر غدا صباحا.



وأضاف خلال انعقاد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء الخميس، أن هدفنا مشترك وهو انهاء الحرب على غزة وهي الأولوية الأولى وأن الأولوية الثانية هي إيصال المساعدات لغزة، التي هي بحاجه لجهود منظمات دولية لتنسيق وصولها.



وفيما يجري حاليا في قطاع غزة قال الصفدي: "إن منع المساعدات وعلاج الجرحى والمرضى هي جريمة حرب، وأن الأمور لا تذهب للتهدئة رغم الجهود المبذولة، لكننا مصممون على المضي بجهونا لوقف الكارثة."



وأضاف، أي محاولة لتهجير الفلسطينيبن سنتصدى لها بكل إمكانيتنا.



وحول المستسفى الأردني بغزة، قال الصفدي إنه لن يكون قادر على الخدمة بعد أسبوع بسبب النقص في الإمكانيات.



وتابع الصفدي، "موقفنا الثابت في الوصول للهدف وهو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأنه لا أمن وسلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالسلام الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني."



من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، نتشارك في نفس الهدف بأن يعيش الاسرائيلين والفلسطيين بسلام وعبر حل الدولتين، ونعمل على تكثيف دعمنا للوضع الانساني في غزة.



وأكدت الوزيرة أن الحكومة الألمانية قررت زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بنحو 50 مليون دولار، وتعيين مبعوثة خاصة للشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن هناك حاجة لتأمين أماكن توفر الحماية للأطفال في غزة.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية: " إن من ضمن رهائن حركة حماس يوجد أكثر من 100 شخص يحمل الجنسية الألمانية، وأنه يجب إطلاق سراحهم.



وتابعت، على السلطة الفلسطينية تولي دورها وتتمسك بالمسلك الدبلوماسي وتتحدث باسم الفلسطيين وليس حماس."