الصفدي: عبء اللجوء هو مسؤولية دولية وليس على الدول المستضيفة فقط

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تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفيرلي.وبحث الوزيران، خلال الاتصال، آليات توسعة التعاون القائم بين البلدين في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.وأكد الوزيران الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية والدفاعية. كما أكدا استمرار البلدين في الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقدم نحو أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم، الذي أكد الصفدي، أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. كما شدد الصفدي أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.كما بحث الصفدي وكليفرلي الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم. وأكد الصفدي ضرورة التعامل مع قضية اللاجئين من منطلق أن حل أزمتهم يكمن في عودتهم إلى بلدهم، ما يوجب البدء بتهيئة البيئة اللازمة لهذه العودة أولوية في المقاربات الدولية لعبء اللجوء.واستعرض الصفدي التحديات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين في ضوء التراجع الخطير في الدعم الدولي لهم، وشدد أن عبء اللجوء هو مسؤولية دولية، ولا يقع على عاتق الدول المستضيفة فقط.وشكر الصفدي نظيره البريطاني على دعم بريطانيا المستمر لبرامج التنمية في الأردن، والمساعدة في الاستجابة لتبعات الأزمات الإقليمية.ومن جانبه، ثمّن كليفرلي دور الأردن شريكاً أساسياً في المنطقة في جهود تعزيز الأمن والسلام والاستقرار.