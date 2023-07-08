الصفدي على رأس وفد نيابي إلى الرياض بدعوة من رئيس الشورى السعودي

اضافة اعلان

يغادر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على رأس وفد نيابي إلى العاصمة السعودية الرياض غدا الأحد، بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ.وأكد الصفدي في تصريح صحفي عمق علاقات البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وقال: إننا نتطلع لمزيد من التشاور والتعاون مع الأشقاء في مجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز التنسيق البرلماني المشترك، وخدمة لقضايا بلدينا الشقيقين وصالح قضايا أمتنا المركزية.ويجري الصفدي والوفد البرلماني مباحثات رسمية مع آل الشيخ ورؤساء لجان في مجلس الشورى في زيارة تمتد لأربعة أيام.ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد، وصالح أبو تايه، ومحمد بني ياسين، ومحمد عبابنة وسلامة البلوي.