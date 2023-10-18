الصفدي لـ"الجزيرة": الحرب على غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

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عمان-الغد- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إدانة الأردن، المجزرة التي تعرض لها، مساء أول من أمس، المدنيون في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته إزاءها وإزاء ما تسبب بسفك للدماء، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب.وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء أول من أمس، إن موقف الأردن إزاء جريمة المستشفى، عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال إنها جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، والذي حذر من أن استمرار الحرب على غزة، ستدخل المنطقة في مرحلة خطرة جداً، ستجرها إلى كارثة لا تحمد عقباها، وطالب المجتمع الدولي، بوضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.وقال الصفدي، إن الأردن بعد مجزرة المستشفى المعمداني وبعد التشاور مع الفلسطينيين والمصريين، والحديث مع الولايات المتحدة، قرر عدم استضافة القمة الرباعية التي كانت ستستضيفها المملكة أمس، في ضوء عدم قدرتها الخروج بالقرارات المطلوبة لوقف الحرب، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان غادر الأردن إلى الضفة (الغربية) مساء أول من أمس، وقرر الغياب عن القمة أيضاً بعد وقوع جريمة المستشفى.وأوضح، أنه في ضوء كل ذلك، كان التقييم بأن القمة التي كان من المزمع عقدها في عمان، لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب، "وهذا ما نريده ونعمل من أجله ونسعى إليه، وبعد التشاور مع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية، في جمهورية مصر العربية، وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة".وقال الصفدي، إن الأردن مستمر "في العمل مع الجميع، بحيث عندما تعقد هذه القمة، تكون قادرة على أن تحقق ما هو مطلوب فوراً، وهو وقف الحرب وإيصال الدعم الإنساني لأهل غزة، ووقف هذه الكارثة الإنسانية التي لا يمكن أن تقبل".وأوضح، في رد على سؤال "تشاورنا مع أشقائنا في مصر، وفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحدثنا أيضاً مع الأميركان، ووصلنا إلى هذا القرار". وقال الصفدي، إنه كان هناك حديث مع الولايات المتحدة حول قرار عدم استضافة القمة (أمس) الأربعاء "وكان هنالك فهم لهذا القرار، وفي ضوء ما يجري ليس من مصلحة أحد عقد هذه القمة" في الوقت الحالي.وأضاف، إن الحديث مع الولايات المتحدة مستمر، بحيث "نريد منها دوراً في وقف الحرب، وأيضاً في إنهاء ما دفعنا إلى هاوية الصراع، وهو الاحتلال، والوصول إلى عملية سلام حقيقية، ومستمرون بالتشاور معهم.. الحديث معهم، ومستمرون بالعمل معهم ومع المجتمع الدولي كله، ومع أشقائنا العرب، حتى نصل إلى هذه الغاية".وقال الصفدي "نحن في جهود مستمرة، ومنطلقنا واضح بأن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار، وعلى العالم كله أن يعرف بأن استمرارها يعني كارثة إنسانية، ويعني خطر توسع هذه الحرب، وما هو مطلوب من العالم كله، أن يلتزم القانون الدولي ويقارب منطقتنا بمعايير إنسانية وأخلاقية، لا تميز وفق الجنسية أو الهوية".وقال إن الأردن لن يسكت على "ما حدث في غزة، ولا يمكن إلا أن نستمر في هذه الجهود، ونحتاج لأن نتحدث مع المجتمع الدولي وأن نقنعه بذلك، لأن هذه هي الحقيقة. للمجتمع الدولي دور رئيس، والانخراط مع المجتمع الدولي هو السبيل لإيجاد الضغط المطلوب لوقف هذه الكارثة ووقف هذا العدوان".وأشار الصفدي، إلى جولة المحادثات التي أجراها جلالة الملك مع قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بحيث كان الجهد منصبا على حشد موقف دولي لوقف الحرب الكارثية "وقولنا كان واضحاً، إن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الحرب على غزة، وفق المعايير الإنسانية دون تمييز على أساس الهوية أو على أساس الجنسية. وإن القانون الدولي يجب أن ينفذ".وأضاف الصفدي، إنه وفق القانون الدولي، تعتبر هذه الحرب وما ترتكبه إسرائيل عقوبة جماعية، فـ"القانون الدولي يقول، إن منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقها الذي أقر في العام 1977 أيضاً، يقول إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم جريمة حرب".وقال الصفدي، في رد على سؤال أنه، واضح بأن القرارات والتوجهات الإسرائيلية، كلها ذاهبة باتجاه التصعيد.وفي رد على سؤال حول الغضب الشعبي حول ما يجري في غزة وجريمة مستشفى المعمداني، قال الصفدي "لا يمكن لأي إنسان إلا أن يغضب على ما جرى. هذا الغضب يمكن أن يأخذنا باتجاه توسع الصراع. رأيتِ الانعكاس في الضفة الغربية.. في الأردن رأيتِ مواطنينا يعبرون عن الموقف الأردني الثابت في رفض ما جرى.. رأيتِ الانسجام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في رفض هذه الحرب وإدانته".وأكد أن "الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي الأردني، هو موقف واحد في المطالبة بوقف هذا العدوان، وفي نصرة الشعب الفلسطيني، وفي حماية المدنيين الفلسطينيين مما يتعرضون له من قتل ودمار".وقال الصفدي، إن ما جرى في غزة مساء أول من أمس يحب أن يفرض على العالم كله موقفاً مختلفاً، وأن يرفض الحرب. وأضاف "إن لم يكن العالم واضحاً في رفض هذه الحرب وإدانتها، فازدواجية المعايير والتمييز على أساس الجنسية والهوية يكون حقيقة، وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع".وحذر الصفدي "لا نريد لهذه الحرب، بأن ترى حرباً عربية إسلامية مع الغرب، لذلك على الجميع أن يعيد تقييم مواقفه.. على الجميع أن يدرك بأن دعم إسرائيل في هذا العدوان الذي تجاوز كل الحدود، لا ينسجم لا مع المعايير الإنسانية ولا مع القانون الدولي، ولا يصب أيضاً في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".وقال "سنفعل كل ما باستطاعتنا للإسهام بوقف هذه الحرب، لكن كما تعلمين، لسنا نحن وحدنا من يستطيع أن يصل إلى هذا القرار، لكن إذا لم تتوقف هذه الحرب، فالعالم ذاهب باتجاه كارثة".وأكد الصفدي أنه في الوقت الذي يعمل الأردن فيه بلا انقطاع لوقف الحرب على غزة، "نعد لتقديم كل ما نستطيعه من مساعدات إنسانية"، وأضاف، إن جلالة الملك حطت طائرته في عمان من جولته الأوروبية "وتوجه فوراً إلى اجتماع لمراجعة الاستعدادات لتقديم الدعم الإنساني لأشقائنا في فلسطين، بما في ذلك جسر جوي غير مسبوق لإيصال المساعدات للمستشفى الأردني الذي يعمل في غزة منذ العام 2009، ولنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الأردنية عندما يتاح ذلك".وقال الصفدي "نعمل في كل الجهات.. نعمل سياسياً.. نعمل إنسانياً، نستعد لكل ما يجري، وإذا لم يوقف هذا العالم هذه الحرب، فالمنطقة كلها ذاهبة باتجاه كارثة، وخطر توسع هذه الحرب خطر حقيقي".