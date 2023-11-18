الصفدي: لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة

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عمان- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لحوار المنامة، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، اليوم السبت، ونظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.وقال الصفدي إن "الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل عدوانا غاشما وليس دفاعا عن النفس".وأكد أنه لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظرائه العرب بهذا الخصوص.وبين أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين، مشيرا إلى أنه بدون ذلك سيتكرر العنف مجددا ومجددا.وقال إن إسرائيل تضع نفسها فوق القانون، داعيا إلى وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين.وحذر من توسع الصراع، مشيرا إلى أن "هناك احتلالا لم ينته ولا تبدو في الأفق نهاية له".وأكد الصفدي أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.وأعاد التأكيد أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم لمنع ذلك.--(بترا)