الصفدي: نعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة

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نيويورك- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة على مشروع قرار قدمه الأردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب على غزة يهدف لتحقيق السلام والامتثال إلى أحكام القانون الدولي، خاصة وأن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته.وقال "علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت ولياليهم يكتنفها الظلام، وليس هناك ضوء إلا ضوء القنابل".وأكد خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي تستأنف أعمالها بطلب من الأردن رئيس المجموعة العربية، وموريتانيا رئيس الدورة 49 لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري في غزة جريمة حرب، ولا تسمعوا للادعاءات التي تقول إن هذه الحرب بين الإسلام واليهودية معربا عن رفضه ازدواجية المعايير، داعياً إلى تسمية جرائم الحرب بمسمياتها ومعارضة استخدام التجويع كسلاح.وأكد أهمية الوقوف مع الحياة ومع العدالة ومع السلام، ضد الحرب في غزة، والكارثة الإنسانية التي سببتها.وزاد : "لنقل لا للحرب ولنقل لا للقتل، وحاربوا جرائم الحرب ودافعوا من أجل حقوق الأطفال الفلسطينيين والنساء وكبار السن من أجل الغذاء والمياه والدواء والوقود و لنقف أمام المجاعة الإنسانية".وبين، أن الأطفال يموتون تحت الدمار الذي قصفته قذائف إسرائيل الدقيقة، وبعضهم لا يزالون أحياء تحت الأنقاض و لا توجد معدات كافية لإخراجهم، ويعاني الأطفال الذين عاشوا من الجفاف والعطش.وأشار الى إن هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية ينادون علنا بمحو الفلسطينيين عن وجه هذا الكوكب وينعتونهم بالحيوانات التي لا تستحق الحياة، وهذا يبين أن الحرب على الشعب الفلسطيني، متسائلاً: لماذا قتلوا آدم؟.وأشار إلى أن إسرائيل حولت غزة إلى جحيم دائم على الأرض، مبينا ان هذه الصدمة ستبقى لأجيال وأجيال.وقال، "إن مندوب إسرائيل لم يذكر كلمة واحدة عن الحياة الفلسطينية التي دمرتها هذه الحرب وأنا أقول نحن نقدر كل الأرواح كل المدنيين مسلمين ومسيحيين ويهود وفلسطينيين وإسرائيليين".وقال، يجب إلا يطغى الغضب على أن العنف غير مجد، وعلينا أن نبقى واعين بمعاناة البشر ونندد بقتل كل المدنيين بغض النظر عن عرقهم وهويتهم ودينهم وجنسيتهم لأن هذه هي القيم الإنسانية والأخلاقية، وعلى إسرائيل أن تحترم هذه القيم أيضا.وأكد، أن السلام العادل والدائم هو خير دفاع للجميع، مضيفاً لنترك للناس الحق بالعيش ولنجدد إيماننا بعملية السلام كوسيلة وحيدة لإنهاء النزاع وإلى الأبد.وقال، "بدلا من إرسال الأسلحة لإسرائيل أرسلوا الوفود لرسم طريق فوري لتحقيق السلام وهكذا تساعدون إسرائيل".وبين، أن الحرب قتلت أكثر من 7000 بريء حتى الآن مشيرا الى أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح الذين قتلوا ولم يكونوا أبدا مسلحين ولا أعضاء في حماس.وزاد : "نحن العرب والمسلمين نقدّر حياة كل البشر أيا كانت دياناتهم أو جنسياتهم أو أعراقهم مبينا ان العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة هو جريمة حرب". -(بترا)