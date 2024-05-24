الصفدي: نمضي بقيادة الملك بقوة وثبات في مسارات التحديث الشاملة

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حديث الصفدي جاء خلال استضافته ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على برنامج ستون دقيقة الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، مشيرا في اللقاء إلى وعي الأردنيين وتماسكهم في جبهة موحدة.وأضاف الصفدي: يحتفل أبناء شعبنا بمناسبات عزيزة على القلوب، وتوجت الاحتفالات بعيد الإستقلال ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، حيث شهدنا ربع قرن من العطاء والإنجاز ومواصلة مسيرة التحديث والبناء.وتطرق الصفدي في حديثه إلى جملة التحديات التي تواجه الأردن على جبهته الشمالية والشرقية من محاولات لتهريب السلاح والمخدرات، مؤكدا أن بواسل جيشنا وأجهزتنا الأمنية تتعامل بحرفية واقتدار مع تلك التحديات.وحول الأوضاع في غزة، قال الصفدي إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني قدم الواجب تجاه الأشقاء، ساعيا لوقف الحرب الغاشمة عليهم، وقد قام جلالته بكسر الحصار على القطاع وكذلك قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وسمو الأميرة سلمى، وكافة مؤسسات وأبناء شعبنا الأردني ما يميله واجب الضمير تجاه الأشقاء.وأضاف الصفدي إن الأردن بحكمة جلالة الملك يحظى على الدوام بتقدير واحترام وثقة الأسرة الدولية، وقد تمكنا من تجاوز عديد التحديات والضغوط واقتصادنا الوطني مستقر وآمن.وقال الصفدي إن مجلس الأمة أقر سلسلة قوانين تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن السيبراني، مؤكدا أهمية مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح.وختم الصفدي بالقول: هويتنا واضحة، ولاء لجلالة الملك المعظم، وانتماء لثرى الأردن الطاهر، لافتا إلى أننا نسير بالاتجاه الصحيح نحو حكومات برلمانية حزبية برامجية.