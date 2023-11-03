السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي وبلينكن ونظراؤهما العرب يجتمعون في عمان لبحث الحرب على غزة

الصفدي وبلينكن -(أرشيفية)
الصفدي وبلينكن -(أرشيفية)
عمان - يلئتم في العاصمة عمان اليوم، اجتماع يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ونظراء عرب، بخصوص الحرب على قطاع غزة.اضافة اعلان
ويأتي الاجتماع، في وقت يواصل الأردن فيه اتصالاته الإقليمية والدولية، لبلورة تحرك دولي فاعل، للتوصل الى وقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب الوحشية الإسرائيلية المستعرة، والتحذير من أن عدم وقفها، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم قتل لآلاف المدنيين الفلسطينيين وجرائم حرب، تشمل حرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى، ستدفع بالمنطقة وعلى نحو متسارع الى هاوية حرب إقليمية، ستهدد الأمن والسلم الدوليين.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت أول من أمس، أن الصفدي سيلتقي بلينكن في عمّان، اليوم، وسيبحث معه الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الحرب على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف خروقاته المستمرة له.
واكد بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب أمس، أن المسار الأفضل والوحيد لحل أزمة المنطقة العربية هو حل الدولتين، عبر مفاوضات سلمية، وقال إن بلاده ستواصل إجراء مناقشات مع الشركاء في المنطقة وخارجها حول ما يجب أن يتبع الحرب في غزة.
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