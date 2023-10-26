الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي وغوتيريش يبحثان حشد دعم دولي فوري وفاعل لوقف الحرب على ‫غزة

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الصفدي وغوتيريش سبل تكثيف الجهود المستهدفة حشد دعم دولي فوري وفاعل لوقف الحرب على ‫غزة
نيويورك- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة‬ حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‫القدس‬ الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة. اضافة اعلان
وبحث الصفدي وغوتيريش سبل تكثيف الجهود المستهدفة حشد دعم دولي فوري وفاعل لوقف الحرب على ‫غزة‬، والكارثة الإنسانية التي تنتجها. وأكد الصفدي ضرورة العمل على وقف هذه الحرب وضمان عدم توسعها إلى المنطقة برمتها.
كما بحث اللقاء القرار الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، والذي سيطرح للتصويت في الدورة الاستثنائية الطارئة  للجمعية العامة اليوم.
وثمن الصفدي وقوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جانب العدل انسجاماً مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة.
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