الصفدي: وقف العدوان الإسرائيلي وعودة النازحين لمناطقهم وبيوتهم في غزة فورا

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دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لوقف العدوان الإسرائيلي وعمليات التدمير، والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها.وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، عقده أمس مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن التنسيق بين الأردن وتركيا خلال أشهر الحرب على غزة، كان شبه يومي، سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض.وأكد الصفدي، أن زيارة فيدان، استمرار للتنسيق والتشاور المكثف في الأشهر الماضية، وهي نتيجة طبيعية لموقف البلدين في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومحاولة الخروج من الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين.وبين أن ما جرى من نقاشات "عكس وحدة موقف البلدين من الحرب على غزة، وأولويات المرحلة الحالية والهدف الاستراتيجي الذي نعمل لأجله، ومواقفنا وتركيا واضحة برفض التهجير وضرورة وقف الحرب، وضمان وصول المساعدات الدائمة للفلسطينيين إلى كل أنحاء القطاع جنوبه وشماله".وجدد الصفدي، التأكيد على أن العلاقات بين البلدين، أخوية تاريخية، تنعكس في التعاون المستمر الذي يتنامى في مجالات التعاون، ونريد توسعته تنفيذا للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.واضاف "نبني مع تركيا على قاعدة صلبة من العلاقات الأخوية، ونركز في هذه المرحلة بالتأكيد على الأوضاع الكارثية التي تستمر وتتفاقم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة نحو الانفجار".وأضاف "مواقفنا واضحة برفض التهجير وأي وجود إسرائيلي في غزة وأي اقتطاع لأي جزء منها، وأن يجري التعامل مع غزة بعد توقف العدوان في إطار شمولي، يؤكد وحدة غزة والضفة والقدس الشرقية، ويستهدف حلا شاملا للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة".وجدد الصفدي التحذير من أن استمرار العدوان الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى أتون مزيد من الحرب والصراعات، موضحا أن "التوتر بدأ يتفاقم في المنطقة على جبهات عدة، وهذا كله وليد وعملية التأزيم المستمرة التي يوجدها العدوان الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي الرافض للانخراط بأي جهد حقيقي لوقف العدوان وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين الإسرائيليين".وأشار الصفدي، إلى أن الأردن يتابع أيضا عمليات التحريض المستمرة من مسؤولين إسرائيليين، مؤكدا أن "عمليات التحريض تشيطن الإنسان الفلسطيني، وتنكر حقه في الحياة التي ترفض أن تعطيه حقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي"، مشددا على أن المجتمع الدولي كله يقول، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ورئيس الحكومة الإسرائيلية يقول، لن أسمح بتجسيد حل الدولتين.واضاف "المجتمع الدولي كله يقول إن السلطة الفلسطينية، يجب أن تدعم وتتولى مسؤولية قيادة شعبها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إنه لن يعمل معها"، مضيفا "نحن الآن في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة التي بدأت نتائجه الكارثية تنتشر في كل أنحاء المنطقة، وأيضا في مواجهة موقف سياسي إسرائيلي، يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويخرق القانون الدولي وكل المعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية.وأضاف "لمواجهة هذا الموقف، نعمل معا منطلقين من توافق تام على الأولويات والهدف، ونحن نريد سلاما عادلا وشاملا تقبله الشعوب، وحتى تقبله يجب أن يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهذا يبدأ بوقف العدوان".وأكد الصفدي، أن هذا السلام يبدأ أيضا بكل "الإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، وتدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم والتصعيد، وهذا أمر ستكون انعكاساته الكارثية ليس فقط على منطقتنا، ولكن على العالم بأجمعه، لأن ما يجري في المنطقة، يؤثر على الأمن والسلم الدوليين".وشدد الصفدي، على أن الأردن مستمر في عملية التنسيق المشتركة، والبحث مع تركيا في كيفية المضي للأمام، ليس فقط في جهدنا الثنائي، ولكن بالتنسيق مع الأشقاء في مجموعة الاتصال، وكيف نمضي للأمام بإيصال موقفنا للعالم وبلورة موقف دولي مؤثر وفاعل للضغط من أجل وقف العدوان وكل ما يسببه من دمار وقتل للأبرياء، وقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.وأكد العمل المشترك في إطار لجنة الاتصال التي شكلتها القمة العربية الإسلامية، موضحا أن اللجنة تواصلت الفترة الماضية مع الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن، وأوضحنا خلال زيارة لهم بألا مشروعية للعدوان الإسرائيلي على غزة وأوضحت أن المبررات التي تقدمها إسرائيل لعدوانها، غير مقبولة قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا.وشدد الصفدي على أن العدوان "لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار والخراب، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن سيدفع للتوتر باتجاه المنطقة برمتها"، مضيفا أن "صحة تحذيرنا بدأت تظهر على مدى الأيام الماضية، وأصبحنا نرى التوتر في جنوب لبنان ومنطقة البحر الأحمر وفي مناطق أخرى بالمنطقة".وأضاف "عندما نرى حجم الدمار في غزة، نقول كيف سيحقق هذا، الأمن للإسرائيليين، وبأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل، وبنيته التحتية كاملة، وقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وجرح أضعاف ذلك، وبأي منطق يمكن قبول أنه دفاع عن النفس".وأكد أن الأردن مستمر بالتواصل مع المجتمع الدولي وحشد الموقف الدولي القادر على الضغط، وبدأنا نرى تغيرا في مواقف كثير من الدول منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ونراها تقترب بشكل أكبر إلى الموقف العربي الإسلامي، وهو الموقف المنطقي.. الموقف الإنساني الذي يقول، إن قتل الأبرياء وتدمير بيوتهم ومستقبلهم، لن يؤدي إلا لمزيد من الصراع، ولن يجلب لإسرائيل أمنا، ولن يجلب للمنطقة سلاما، وهذه هي الأسس التي نعمل وفقها، ومستمرون بالعمل في إطارها، حتى ينتهي هذا العدوان".وشدد الصفدي على أن الأولويات المرحلية الحالية، هي وقف المجزرة والتدمير في غزة، ووقف التصعيد في المنطقة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبعدها سيكون جهدنا مركزا على أن تكون أي مقاربة منطلقة من الهدف، وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية عبر خطة عمل واضحة، لتأخذنا إلى السلام العادل والشامل الذي لا بديل عنه سبيلا إلى حل الصراع.من جانبه، قال نظيره التركي هاكان فيدان إن "الأردن يعتبر جزيرة الاستقرار في منطقة جغرافية مليئة بالمشاكل والاضطرابات، ونحن نحتاج لمساهماته في المنطقة دائما، وكدول في المنطقة نهتم بما يحصل في منطقتنا، لهذا السبب نولي أهمية كبيرة جدا للمشاورات السياسية مع الأردن، وفي مباحثاتنا اليوم، تشاورنا حول القضايا الإقليمية بالتفصيل، بخاصة التطورات في فلسطين، ولكن من المؤسف أن الهجمات الإسرائيلية العشوائية في غزة ما تزال مستمرة، ويجب أن تتوقف هذه المذبحة فورا، وان يرفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة".وأضاف فيدان "نتابع التطورات على المنصات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الأردن، وتعلمون تابعنا ما اتخذ من قرارات في القمة العربية الإسلامية، وأجرينا اتصالات مهمة مع الصديق العزيز الصفدي ونظرائه الآخرين المكلفين من القمة، وشددنا على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".وزاد "حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة، والعالم معظمه يشعر بالقلق إزاء المأساة الإنسانية، وأعتقد بأن مبادراتنا ساهمت بوصول الرأي العام الدولي لهذه النقطة".وأكد فيدان "من غير المقبول على الإطلاق، أن تحاول إسرائيل تبرير هجماتها ضد فلسطين لأسباب أمنية، إن ما تفعله بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعاً واحتلالاً"، مضيفا "إن توسع إسرائيل في أراضيها بعد كل حرب وأزمة، أكبر دليل ملموس على ذلك. إسرائيل تسرق أراضي الفلسطينيين، بأنشطتها الاحتلالية التي تسميها المستوطنات".وقال فيدان "لنكون واضحين، ليست إسرائيل هي التي يتعرض أمنها فعلا للتهديد، على العكس من ذلك، المهددون هم الفلسطينيون ودول المنطقة. العالم كله بحاجة لرؤية هذه الحقيقة. إن التفاهم الذي يتحدث فقط عن أهل إسرائيل ويتجاهل التهديد الأمني الذي يواجهه الفلسطينيون، يجلب الحرب وليس السلام للمنطقة".وزاد فيدان "قابلنا بالترحيب، الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ونأمل أن يؤدي القرار القضائي المؤقت الذي أصدرته المحكمة بوقف الهجمات لخلق فرصة لوقف دائم لإطلاق النار"، مؤكداً بأن "الحصار على قدسية المسجد الأقصى ومكانته التاريخية، خطنا الأحمر كجميع المسلمين".وقال فيدان "نولي أهمية كبيرة لدور الأردن في رعاية الأماكن الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليها، ولا يمكن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقتنا، دون التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية"، مؤكدا رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ومواصلة تركيا دعم المبادرات الرامية لتحقيق السلام.وقال "تابعنا بقلق التطورات بين باكستان وإيران اليومين الماضيين، وندعو للاعتدال"، لافتا إلى أن تركيا لا تريد تصعيد التوتر، بل الهدوء وبأسرع وقت. ونية باكستان وإ"يران، عدم التصعيد، والوضع مستقر في الوقت الحاضر". ونحن في "تركيا مستعدون للقيام بدورنا لتخفيف التوتر بينهما".وبشأن الأزمة السورية، قال فيدان "تعتبر الأردن وتركيا الأكثر تأثرا بتداعيات الصراع في سورية، بخاصة موضوع اللاجئين"، مشددا على مواصلة التعاون في هذا الصدد.وزاد "بحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين، بخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والثقافة والسياحة، وأثر الأزمات العالمية على العلاقات الاقتصادية والتجارية".