الجمعة 22 أيلول 2023
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الصفدي ونظيره السويدي يترأسان اجتماعاً وزارياً لدعم "الأنروا"

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الصفدي ونظيره السويدي يترأسان اجتماعاً وزارياً لدعم "الأنروا"
نيويورك- ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، اليوم على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً وزارياً لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني. اضافة اعلان

وشدد الاجتماع على ضرورة حشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الأنروا لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من ٥،٩ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. 

وأكد الصفدي، في كلمة خلال الاجتماع، على الدور الأساسي التي تقوم بها الوكالة في تقديم خدمات حيوية للاجئين الفلسطنيين وشدد على أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة أو خدماتها. 

وأشار الصفدي إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الأنروا. وقال إن الوكالة "طعام على المائدة للعائلات التي كانت ستعاني الجوع لولاها، وهي رعاية طبية للملايين الذين لكانوا سيستسلمون للألم والمرض من دونها، وهي غرفة صفية لمئات الآلاف من الفتيان والفتيات الذين سيحرمون حقهم في التعليم لولاها".  

وشدد الصفدي على أن الأنروا هي الأمل في خضم اليأس الخطير، الذي يتعمق كل يوم، في ظل غياب حلٍ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والظلم الذي يلحق  باللاجئين جراء ذلك.

وأكد الصفدي على أهمية الدور الذي تقوم به الأنروا، والذي لا يمكن الاستغناء عنه، وعلى أهمية الدعم الذي تقدمه الدول المانحة لمساعدة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن الوكالة بحاجة لهذا الدعم أكثر من أي وقت مضى، وأنها تحتاج إلى تمويل مستدام وواضح على المدى الطويل لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وأعرب الصفدي عن أمله في أن يؤدي اجتماع، اليوم، إلى توفير التمويل الذي تحتاجه الوكالة لسد العجز في ميزانيتها لهذا العام، وأن يساعد هذا الاجتماع في إيجاد آليات تضمن عدم اضطرار الوكالة إلى إدارة عملياتها على أساس شهري.

وزاد الصفدي "لا يمكننا أن نخذل الأنروا، لأن خذلان الأنروا يعني خذلان الملايين من اللاجئين الذين يعتمدون عليها، ودفعهم إلى هاوية العوز واليأس".

كما شكر الصفدي المشاركين على حضورهم هذا الاجتماع من أجل ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون  على الوكالة الآن لبناء مستقبل أطفالهم، ومن أجل حياة أقل معاناة، وهم ينتظرون العدالة ونهاية لمعاناتهم. 

وشكر الصفدي السويد على دعمها الثابت والمتواصل للوكالة وشراكتها في عقد مؤتمرات تدعمها على مدى السنوات الماضية. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، تحدثوا أيضاً في الاجتماع الذي حضره ٢٦ وزير خارجية، وومثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وتجد الإشارة إلى أن الأردن، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، يبذل جهوداً حثيثةً لحشد الدعم اللازم لوكالة الأنروا، وتوفير الموارد المالية التي من شأنها سد فجوة العجز المالي في موازنتها. ويعمل الأردن والسويد بشكل مكثف لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم للأنروا، حيث نظما منذ العام ٢٠١٨ عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في حشد الدعم للوكالة وتقليص العجز في موازنتها.
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