الصفدي يؤكد أهمية وقف العدوان الهمجي على غزة

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، عدداً من نظرائه وزراء الخارجية الأوروبيين، على هامش مشاركته في عدد من الاجتماعات مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين والأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، في بروكسل.

وشدد الصفدي، خلال اللقاءات، على أهمية بلورة موقف حقيقي وفاعل يوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، ويوقف استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين، ويضع المنطقة على طريق واضحة باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وحذر الصفدي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في عدوانها على القطاع، في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللعالم بأسره.

وأكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاقانونية واللاشرعية وهذا العدوان، لا يقتل الفلسطينيين فقط بل يقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وثمّن الصفدي التغيير الإيجابي الواضح في المواقف الأوروبية إزاء العدوان على غزة، وإزاء ضرورة التحرك بشكل فاعل لحل الصراع في المنطقة.

كما أكد الصفدي إدانة المملكة للهجوم الهمجي على النازحين الفلسطينيين، يوم أمس، في خيام كانت إسرائيل أعلنت عنها مناطق آمنة، ارتقى ضحيتها أكثر من 40 غزي.

كما تناولت اللقاءات التي أجراها الصفدي ونظراؤه الأوروبيين، أزمة اللجوء السوري، والجهود المبذولة لتوفير الدعم الدولي اللازم للاجئين والدول المستضيفة، لتوفير سبل العيش الكريم للاجئين.

اضافة اعلان



الصفدي يلتقي عددا من نظرائه الأوروبيين



وشدد الصفدي على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لهم لحين حل قضية اللاجئين وتهيئة ظروف العودة الطوعية والآمنة لهم إلى وطنهم.



وشملت اللقاءات، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، ووزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتل، والمفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. --(بترا)