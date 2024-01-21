الصفدي يؤكد ضرورة امتثال إسرائيل للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ‎أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في ‎بروكسل، وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب‎ وبحث معها تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والإرادة الدولية، الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.كما أجرى الصفدي مع ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم في ‎بروكسل، مباحثات تناولت تطورات الأوضاع في ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لحشد موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة وتداعياتها الكارثية، وبما يضمن منع توسعها.وأكد الصفدي أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحماية المنطقة من تفاقم الصراع، وضمان الأمن والسلام للفلسطينيين وإسرائيل وللمنطقة برمتها.--(بترا)