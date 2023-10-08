الصفدي يؤكد ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة

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عمّان- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وشدد في اتصالات مع عدد من نظرائه في إطار الجهد الأردني المستمر لإطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد، على وجوب حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.وأكد الصفدي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة العنف وتمدده، ودعا إلى ضبط النفس، وإلى إطلاق خطوات عملية توقف العنف، وتحقق التهدئة، وتفتح أفقاً سياسياً حقيقياً ينهي التدهور ويحقق التهدئة، ويعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وقدرتها على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار.وشدد الصفدي على أن تكثيف الجهود المستهدفة وقف التصعيد أولوية فورية يجب أن تلتقي كل الجهود الإقليمية والدولية حولها في ضوء حتمية الانعكاسات الكارثية لاستمرار التصعيد والعنف على المنطقة برمتها وكلفته الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية.وأكد الصفدي أن السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.وأجرى الصفدي اتصالات مع كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ووزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.كما استقبل الصفدي وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي، وبحث معها جهود وقف التصعيد في غزة.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التعاون في إطار عملية العقبة. -(بترا)