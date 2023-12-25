الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يبحث مع نظيره الإيراني جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
عمّان- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحث خلاله الوزيران جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً.اضافة اعلان
كما بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن.
وأكد الصفدي وعبداللهيان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب.
وثمن وزير الخارجية الإيراني دور المملكة الرئيس والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لنصرة القضية الفلسطينية وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ونقل تحيات فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك إلى فخامة الرئيس الإيراني وأكد حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
وأكد الصفدي أن المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية تهديداً لأمن الأردن الوطني وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والحوار حول كل القضايا العالقة. -(بترا)
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