 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

Untitled-1
الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،
اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد اضافة اعلان
كاميرون، جرى خلاله بحث جهود التوصل لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وإيصال
مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وبحث الوزيران المقترح
الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لصفقة تبادل تنتج وقفاً دائماً
لإطلاق النار، وتتيح إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة وتوزيعها في
جميع مناطق القطاع. وأكد الوزيران ضرورة التعامل مع المقترح بجدية
وإيجابية.
وأكد الصفدي دعم الأردن الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة التبادل.
كما
أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح جميع المعابر أمام
إدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق
عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق تواقيت زمنية
محددة وبضمانات تنفيذ ملزمة، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم.
وبحث الصفدي وكاميرون العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكدا استمرار العمل على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري

منذ2 ساعة
1717430992350

وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة

منذ3 ساعة
الأردن يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

الأردن يشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

منذ3 ساعة
السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

المستشفى الميداني الأردني غزة 78 يتعامل مع أكثر من 18 ألف مراجع

منذ3 ساعة
الاتحاد الأوروبي

بوينو: أهمية الجهود الملكية في التوصل لسلام عادل يفضي لحل الدولتين

منذ24 ساعة
اليوبيل الفضي

إعلان 3 مواقع للاحتفال باليوبيل الفضي في عمان

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 