الصفدي يبدأ جولة لعواصم دول دائمة العضوية بمجلس الأمن اليوم

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يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن اللجنة الوزارية التي شكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها اليوم، ووجهتها الأولى هي الصين.وقال القضاة، إن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول التي ستشملها الزيارة، لحشد الدعم الدولي لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل، لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.الى ذلك، تلقّى الصفدي اتصالين هاتفيين من نظيريتيه الفرنسية كاثرين كولونا والهولندبة هانكي بروينز، بحث خلالهما جهود إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب الكارثية على ‎غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة للقطاع.وأكد الصفدي خلال اتصاله مع نظيرتيه الفرنسية والهولندية، ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، واعتداءاتها المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.كما أكد الصفدي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.