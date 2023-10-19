الصفدي يتابع اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة جهد دولي لوقف الحرب على غزة

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تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاته الإقليمية والدولية المستهدفة بلورة جهد دولي لوقف الحرب على غزة، والتحذير من خطورة استمرارها، وكارثية المأساة الإنسانية التي توقعها على المواطنين الأبرياء.وبحث الصفدي في اتصالين هاتفيين مع وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، ووزيرة خارجية رومانيا لومنيتسا أودوبيسكو، الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للغزيين، الذين يعانون نقص الإمدادات الغذائية والدوائية إضافة إلى جحيم الحرب التي دمرت البنية التحتية والطبية.وتلقّى الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.وأكد الصفدي أن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وشدد على خطر توسعها على أمن المنطقة برمتها.ويواصل الصفدي، غداً، اتصالاته مع نظراء له في سياق جهود الأردن المستمرة لوقف الحرب على غزة.