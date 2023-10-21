السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري

618eea8b42360478c064ccff
وزير الخارجية ايمن الصفدي
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. اضافة اعلان

وجاء الاتصال، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزيران ضرورة ضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قصف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة -(وكالات)

تحذيرات من حسابات وهمية تزيف الحقائق لصالح العدوان على غزة

منذ5 ساعة
1697833080053101300

خطاب الكراهية المستعر في الغرب يدق جرس التوجه للتربية الإعلامية

منذ6 ساعة
1697832866423094400

الجيش الذي لا يقهر.. ماذا سيفعل لو تخلى عنه الغرب وسط إقليم ملتهب؟

منذ6 ساعة
1697826280912875300

الأردنيون ينتصرون لفلسطين ويطالبون بوقف الإبادة الجماعية

منذ6 ساعة
إلقاء-القبض-على-وزير-بالهند-1

القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالأسرة بالكرك

منذ7 ساعة
رجال الأمن العام-(تصوير: أمير خليفة)

"الأمن": إلحاق ضرر بصرّاف آلي بأعمال شغب في البقعة

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ8 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ8 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 