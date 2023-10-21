الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.وجاء الاتصال، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأكد الوزيران ضرورة ضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.