الأربعاء 30 آب 2023
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الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الفنلندية

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وزير الخارجية
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، هنأها خلاله بتوليها منصبها الجديد وزيرةً للخارجية، وبحث معها العلاقات الثنائية، وعديد قضايا إقليمية ودولية.اضافة اعلان

وأكد الصفدي وفالتونين الحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 

وتقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الوزيران، إضافة إلى جهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. كما بحث الوزيران الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها. 

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه فنلندا للأنروا، ولخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. 

من جانبها، ثمنت الوزيرة الفنلندية الدور الرئيس للمملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في جهود حل الأزمات ومواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خدمة لمصالح البلدين الصديقين.
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