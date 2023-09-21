الصفدي يجري لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في نيويورك

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نيويورك- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية، والمسؤولين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.حيث أجرى الصفدي ونظيره البرتغالي جواو كرافينيو، مباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون بين ⁧‫الأردن‬⁩ والبرتغال‬⁩ في مختلف المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩، وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك.كما أجرى ووزير خارجية جمهورية كوستاريكا ‪أرنولدو أندريه تينوكو‬، محادثات تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. ووقّع الوزيران اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة للأشخاص حاملي جوازات سفر دبلوماسية وخدمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية‬، وحكومة جمهورية ‫كوستاريكا‬.والتقى الصفدي وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم‬، وذلك قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الوزاري الذي سيرأسه الوزيران، مساء اليوم، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا‬). وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ‫الأردن‬ و السويد‬، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‬.وعقد الصفدي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون‬⁩، اجتماعاً في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين الأطراف المعنية بالتوصل لحل للأزمة السورية، يعالج جميع تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفقًا لمبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع القرار الأممي ٢٢٥٤.إلى ذلك، أجرى الصفدي، يوم أمس، محادثات مع منسق شؤون الشرق الأوسط‬⁩ وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك‬⁩، استعرضت العلاقات الأردنية الأمريكية، وعديد قضايا إقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.كما اجتمع الصفدي بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبحث معها سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن‬⁩ والولايات المتحدة‬⁩، وعديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضية اللاجئين.وشارك الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (⁦‪(AHLC‬⁩. وأكد خلال الاجتماع ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني، ⁩وضرورة إعادة إحياء العملية السلمية.وكان مجلس العلاقات الخارجية‬⁩ في ⁧‫نيويورك‬⁩ قد استضاف، يوم أمس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦‪أيمن الصفدي‬⁩، في جلسة حوارية، تحدث خلالها الصفدي، عن العلاقات الأردنية الأمريكية، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية، وخاصة تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية.