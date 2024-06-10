 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يجري مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
عمان- عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الهولندية، هانكي برونز سلوت، اليوم الاثنين، قبيل انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن يوم غد، اجتماعاً أكد أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب.اضافة اعلان
وشدد الوزيران على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بشكل أوسع في كافة المجالات وبما ينعكس إيجاباً على البلدين الصديقين.
وأجرى الصفدي ووزير خارجية كولومبيا لويس جيلبرتو موريلو ، اليوم، مباحاثات ركّزت على الجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وعلى سبل تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع دون عوائق. كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها بشكل أوسع في العديد من المجالات.
كما التقى الصفدي اليوم قبيل انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة الذي يستضيفه الأردن يوم غد، نظيره وزير خارجية جمهورية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين ‎في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات. -(بترا)
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