الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يدعو مجلس الأمن إلى تبني مشروع قرار عربي لوقف اطلاق النار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
عمان- دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى تبني مشروع قرار عربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية.اضافة اعلان
وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، إن الفشل في تبني مشروع القرار سيكون بمثابة تأييد لقتل إسرائيل للمدنيين الأبرياء، وتجويع السكان بالكامل، وجرائم الحرب، وانهيار النظام الإنساني مشيرا إلى أن وكالات الأمم المتحدة تطلب المساعدة.
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد اشار الى أن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار، مبينا أن الأفكار التي وردت، تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتضمن مشروع القرار طلب وقف إنساني فوري، لإطلاق النار في غزة، وتقييد الأطراف بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، مثلما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار. -(بترا) 
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