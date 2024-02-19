الإثنين 19 شباط 2024
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الصفدي يستقبل رئيس البرلمان الجزائري والإسلامي إبراهيم بوغالي

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الصفدي يستقبل رئيس البرلمان الجزائري والإسلامي إبراهيم بوغالي

إستقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي رئيس برلمانات إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق من أعضاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري، بحضور السفير الجزائري عبد الكريم بحة. اضافة اعلان

ويجري الصفدي وبوغالي مباحثات رسمية في دار مجلس النواب، الثلاثاء، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي: إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات وطيدة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المهم البناء علي مخرجات القمة التي جمعت الزعيمين الكبيرين قبل نحو عام في الجزائر والتي أسست لمرحلة وثيقة من التعاون في المجالات كافة.

وأضاف الصفدي: نرحب بزيارة معالي الأخ إبراهيم بو غالي والوفد المرافق ونتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في استقبال الوفد الجزائري الشقيق: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضو لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور.

ويضم الوفد الجزائري كل من أعضاء المجلس الشعبي الوطني: مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد المجيد مشري، والنائب عبد القادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائب عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.
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