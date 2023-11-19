الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يطالب المنظمات الحقوقية بنقل صورة ما يحدث بغزة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
 دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لنقل ما يحدث في قطاع غزة؛ صوتا وصورة، من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية، في ظل التعتيم الإعلامي الذي يمارسه الاحتلال لحجب الحقيقة عن العالم.اضافة اعلان
كما دعا الصفدي خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أمس، بحضور منظمات ومؤسسات عاملة بغزة في مجال حقوق الإنسان، لبذل مزيد من العمل لإيصال مشاهد الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الغاشم في القطاع.
وطالب الصفدي المنظمات المعنية بحقوق الأطفال والنساء، بالتحرك أمام بشاعة مشاهد قتل الأطفال والنساء.
بدوره، دان رئيس اللجنة، عبدالله ابو زيد الصمت العالمي والخذلان الكبير لمعاني الإنسانية تجاه عمق المأساة التي شهدناها، والانحياز للجانب الصهيوني الذي اعتدى ونفذ جرائم بحق المدنيين والإبادة الجماعية ضدهم، بالإضافة للتهجير واستهداف المستشفيات والمدارس وقطع الطاقة والمياه والدواء.
وثمن الدور المحوري لجلالة الملك من خلال الموقف الثابت والراسخ والوقوف إلى جانب الأهل في فلسطين المحتلة، وجهود جلالته المستمرة لإنهاء الحرب وفتح ممرات إنسانية وإدخال المساعدات.
من جانبها، أكدت الممثلة العامة للأمم المتحدة كريستينا مينيك أننا نعيش اليوم أزمة عميقة جدا لحقوق الإنسان، ولا بد من التعامل معها بكل أهمية والتزام كبير تجاه حقوق المدنيين وما يتعرضون له خلال الحرب.
وأكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، أن المنظمات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني، تسهم بإيصال صورة ما يحدث من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي على غزة.
بدورها، ثمنت د. ريم أبو دلبوح من المركز الوطني لحقوق الإنسان، دور مجلس النواب والتشاركية والتكاملية في الموقف الأردني الرسمي والشعبي من الحرب والتهجير والوقوف ضد ازدواجية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي موقف الأردن من المجازر المرتكبة بحق المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل الصمت الدولي المستمر تجاه الجرائم كافة.-(بترا)
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