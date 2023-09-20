الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي عددا من نظرائه في نيويورك

ايمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نيويورك - واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.اضافة اعلان
وعقد الصفدي ونظيره وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اجتماعاً أكد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين، وتناول عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة. وتبادل الوزيران وجهات النظر إزاء المواضيع المطروحة على أجندة الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
والتقى الصفدي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف‬، وبحث معه العلاقات الثنائية، والأوضاع في الجنوب السوري، وجهود حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها. 
كما أجرى الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك محادثات تناولت العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي‬، وآخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والأزمة في سوريا. وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة لمساعدتها في مواجهة أعباء اللجوء، وفي دعم العملية التنموية.
إلى ذلك، عقد الصفدي ووزيرة خارجية ‫النرويج‬ ‪أنيكين هويتفيلد‬، يوم أمس، اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، والذي سيعقد في وقت لاحق اليوم. وناقش الوزيران أهمية دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإحياء العملية السلمية.
وأجرى الصفدي ووزير خارجية جمهورية هندوراس ‪إدواردو إنريكي‬، يوم أمس‬، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين ‫الأردن‬ وهندوراس‬. ووقع الوزيران مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية.
كما أجرى الصفدي‬ ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، يوم أمس، محادثات تناولت آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك. وبحث الوزيران مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا شهر كانون الثاني من العام الحالي.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك خلال إلقائه خطابا في الأمم المتحدة أول من أمس

الملك يدعو للعدالة العالمية وحفظ الأمن الوطني وحل قضايا المنطقة

منذ 55 دقيقة
الملك خلال إلقائه خطابه في الأمم المتحدة أول من أمس

خطاب الملك في الأمم المتحدة.. مرتكز لبناء إستراتيجية عادلة لحق الشعب الفلسطيني

منذ 56 دقيقة
الملك يلقي خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس

الملك يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للمساهمة بتحمل أعباء اللجوء السوري

منذ 58 دقيقة
مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

25 مليون دينار عجز صندوق تقاعد "الأطباء"

منذ1 ساعة
السفير البرازيلي يتحدث للزميلة ايمان الفارس (الغد)

السفير البرازيلي لـ"الغد": المستوطنات عقبة أمام السلام

منذ1 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

الأردن في المرتبة 81 عالميا في مؤشر التقاعد المريح

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 