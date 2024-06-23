الصفدي يلتقي نائب رئيس البرلمان الألماني

استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نائب رئيس البرلمان الألماني آيدان أوزوجوز، في اجتماع ركّز على جهود وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمراره.

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وبحث الصفدي وأوزوجوز التعاون المشترك في جهود إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب.



وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحذّر من تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي وصلت حد المجاعة في القطاع، نتيجة استمرار العدوان ومنع إسرائيل إدخال الحد المطلوب من المساعدات وتوزيعها وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.



كما بحث الصفدي وأوزوجوز العلاقات الأردنية الألمانية، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في كافة المجالات.



من جانبها، أكدت أوزوجوز التي تزور المنطقة بهدف الاستماع إلى وجهة النظر الأردنية إزاء قضايا المنطقة، أن العلاقات الألمانية الأردنية تحظى بأهمية خاصة.



وشددت على أن ألمانيا تدرك تماماً المعاناة التي تشهدها المنطقة، وعلى حرص بلادها العمل مع الأردن لإيجاد حلول قابلة للتطبيق تنهي المعاناة التي يشهدها الشرق الأوسط، وتحقق حل الدولتين. -(بترا)