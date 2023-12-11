الصفدي يلتقي وزيرة التعليم القطرية ويدعو لاستقطاب مزيد من المعلمين الأردنيين

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التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الإثنين وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وذلك على هامش زيارته الرسمية للدوحة بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.وخلال اللقاء أكد الصفدي والنعيمي بحضور نائب السفير الأردني دانا خريس، على عمق العلاقات التي تربط البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،وشدداً على أهمية إنعكاس هذه العلاقة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.وثمن الصفدي الخطوات التي تقوم بها الحكومة القطرية بتوجيهات من سمو الشيخ تميم لإستقطاب الكفاءات الأردنية للعمل في قطر.ودعا الصفدي إلى إستقطاب المزيد من المعلمين الأردنيين للعمل في القطاعين العام والخاص في قطر، مؤكداً أن المعلم الأردني يتمتع بمهارات تدريسية وخبرات تعليمية متميزة تجعله ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي.بدورها أشادت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بالمعلم الأردني وما يتمتع به من مهارات، لافتة إلى أن عدد المعلمين الأردنيين في قطر يبلغ نحو 5500 معلم ومعلمة.وأكدت الوزيرة القطرية أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من إستقطاب المعلمين الأردنيين ومزيداً من التعاون الأردني القطري في مجال التبادل التعليمي العالي.