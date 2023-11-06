الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية
الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،
اليوم الاثنين، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ‎بروكسل،
وزيرة الخارجية البلجيكية حجه لحبيب، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في اضافة اعلان
‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب.
وثمن الصفدي تصويت ‎بلجيكا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، والذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية.
وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. -(بترا)
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