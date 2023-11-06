الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

اضافة اعلان

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،اليوم الاثنين، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى ‎بروكسل،وزيرة الخارجية البلجيكية حجه لحبيب، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب.وثمن الصفدي تصويت ‎بلجيكا للقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب وضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، والذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية.وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تسببه من كارثة إنسانية، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. -(بترا)