الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية

الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية
الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،
اليوم السبت، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في اجتماع بحث جهود وقف
الحرب على غزة وما تسبّب من معاناة إنسانية.اضافة اعلان
وشدد الصفدي على ضرورة وقف
الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، وأكد أن منع الغذاء والدواء
والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية.
وأكد
الصفدي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفير
الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين
قتل المدنيين واستهدافهم.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة، وخصوصاً في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.
--(بترا)
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