الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية

اليوم السبت، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في اجتماع بحث جهود وقف
الحرب على غزة وما تسبّب من معاناة إنسانية.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف
الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، وأكد أن منع الغذاء والدواء
والمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية.
وأكد
الصفدي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفير
الحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين
قتل المدنيين واستهدافهم.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة، وخصوصاً في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.
--(بترا)