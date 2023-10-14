الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الكندية

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استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،اليوم السبت، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في اجتماع بحث جهود وقفالحرب على غزة وما تسبّب من معاناة إنسانية.وشدد الصفدي على ضرورة وقفالحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها، وأكد أن منع الغذاء والدواءوالمواد الأساسية عن القطاع جريمة حرب وتجاوز لكل القيم الإنسانية.وأكدالصفدي ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لضمان إيصال المساعدات لغزة، وتوفيرالحماية للمدنيين انسجاماً مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدينقتل المدنيين واستهدافهم.واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة، وخصوصاً في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.--(بترا)