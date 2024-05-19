 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي وزير الدفاع السنغافوري نيغ إينغ هين

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جانب من اللقاء
عمّان- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الدفاع السنغافوري نيغ إينغ هين، في اجتماع بحث آخر تطورات الحرب على غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.اضافة اعلان

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف الحرب المستعرة على غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح التي نزح إليها الأشقاء الغزيون كملاذ آمن من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 

من جانبه، أكد الوزير السنغافوري هين أنه يزور المملكة لتقديم الشكر والتقدير على مساعدتها لسنغافورة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر الإنزالات الجوية المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون ما بين سلاح الجو الملكي الأردني ونظيره السنغافوري، وأكد على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص. 

كما ثمّن هين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بسياسات المملكة المستهدفة تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومؤكداً على أن هذه السياسات تحظى بتقدير المجتمع الدولي بأسره.

كما بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها، متابعة لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى سنغافورة خلال شهر كانون الثاني الماضي.
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