الصفدي ينقل تعازي جلالة الملك إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانيين

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وعبّر الصفدي، خلال الاتصال، عن مشاعر العزاء والمواساة باسم المملكة للشعب الإيراني الشقيق وقيادته وحكومته، وتضامن الأردن معهم في هذا المصاب الصعب.وأكد الصفدي وكني، خلال الاتصال، الحرص على استمرار الحوار القائم بين البلدين من أجل حل القضايا العالقة وبناء علاقات تعاون طيبة قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالحهما ويعزز التعاون والأمن والاستقرار في المنطقة.