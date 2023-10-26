الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يواصل اتصالاته لحشد الدعم لمشروع القرار الاردني

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، سلسلة اتصالات هاتفية مع مسؤولين من عدة دول، في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بشأن الحرب على قطاع غزة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.اضافة اعلان
وأجرى الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية لوكسمبرغ، جان أسلبورن، ركز على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
كما أجرى الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، اتصالاً هاتفياً اليوم، وبحثا الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأجرى الصفدي أيضا، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي، جواو كرافينيو، وبحث الوزيران التطورات الخطيرة في غزة.
كما وأجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس إضافة إلى وزراء خارجية كل من بلجيكا وهولندا وكندا وفرنسا وبريطانيا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي.
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