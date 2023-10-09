الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يواصل اتصالاته لوقف التصعيد الخطير في غزة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
عمّان- تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المحادثات، التي يجريها عبر اتصالات هاتفية مع نظرائه، لوقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وتأكيد ضرورة إطلاق تحرك دولي يضمن وقف التدهور وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.اضافة اعلان
وأكد الصفدي ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين الذين تؤكد كل القوانين الدولية والقيم الإنسانية ضرورة حمايتهم وترفض وتدين استهدافهم، وإلى إعادة إحياء العملية السلمية سبيلاً وحيداً لحل الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن أمن وسلامة الجميع على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي أن استمرار التصعيد سيؤجج الصراع وسينتج انعكاسات كارثية على المنطقة برمتها.
وأجرى الصفدي اتصالات مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، ووزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، كما شملت الاتصالات ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو. وشملت الاتصالات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. -(بترا )
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