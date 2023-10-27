الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يواصل حشد الدعم الدولي لمشروع القرار الأردني بالأمم المتحدة

ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاته في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.اضافة اعلان
وأجرى الصفدي وفق بيان للوزارة، اتصالات هاتفية بهذا الخصوص مع وزراء خارجية كل من عُمان والدنمارك والسويد والسعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا والبرتغال واليونان وإسبانيا والهند وكندا وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
وكان الصفدي أجرى أيضا اتصالات مماثلة خلال اليومين الماضيين مع العديد من وزراء الخارجية والمسؤولين.
وتم خلال الاتصالات، بحث سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ‎غزة.
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