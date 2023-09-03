الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الصفدي: 100 مليون دينار قرض تنموي ياباني للأردن و6 ملايين لدعم "المياه"

1693757311613619500
وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره هاياشي يوشيماسا خلال لقائهما أمس-(بترا)
عمان- أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أنه تم خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان، مناقشة محاضر الاجتماع الذي وقعته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المتضمن صرف 100 مليون دينار كدفعة ثالثة من القرض التنموي الميسر الياباني، و6 ملايين دولار لدعم قطاع المياه.اضافة اعلان
وأضاف الصفدي أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في نيسان(إبريل) الماضي، وضعت خريطة للطريق في إطار التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا: "اليوم حظينا بالفرصة لمناقشة الخطوات لتنفيذ نتائج زيارة جلالة الملك إلى اليابان، وأيضا عقد الحوارات الإستراتيجية الرابعة بين البلدين، بالإضافة إلى أن المستقبل واعد جدا فيما يتعلق بالتعاون".
وتابع: "اليوم ناقشنا التعاون في مجالات المياه والطاقة والتنمية والدفاع ومكافحة الإرهاب والاستثمار، وأن اليابان تعد شريكا قويا للأردن، وممتنون بدعم اليابان السخي للاجئين ومنظمات الأمم المتحدة في البلاد".
ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين في المسار الصحيح، فهناك علاقات وطيدة تترجم على التعاون في أرض الواقع، فهذا العام يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقة بين البلدين.
واضاف: "تمت مناقشة الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا الافاق لإطلاق عملية سلام ذات معنى؛ لتحقيق سلام عادل وشامل بناء على حل الدولتين"، داعيا إلى وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض السلام الذي يعد الحل الإستراتيجي، بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا جهود الأردن لجمع الأطراف في مفاوضات ذات معنى.
وأكد الصفدي، ان الأردن سيستمر في عمله مع الشركاء في المجتمع الدولي للوصول إلى حل يضع حدا للأزمة السورية، بناء على قرار الأمم المتحدة وتلبية الحقوق التي تحفظ سلامة وحدة الأراضي السورية.
وتابع: "تمت مناقشة المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية، وسوف نستمر بدعم كل مبادرة تستند إلى القانون الدولي وتضمن الأمن واحترام القانون الدولي، نحترم موقف اليابان، ونثق بأننا سوف نعمل سويا للتعبير عن الحاجة للمزيد إلى التعاون الذي يضمن أمن وسلامة الشعبين".
من جهته، تعهد وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، بتعزيز تعاون بلاده مع الأردن في دعم اللاجئين، واستمرار دعم الأردن في الأمور المالية والاقتصادية والصحة الدولية.
وقال يوشيماسا، إن بلاده تحرز تقدما في التعاون مع الأردن في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية بناء على الشراكة الإستراتيجية.
وقدم شكره للأردن على التعاون والتطور في العلاقات الثنائية والشراكات الخاصة والتعاون في مجال الدفاع والأمن.
وقال إن اليابان تود أن تعزز تعاونها مع الأردن في دعم اللاجئين، وأيضا اليابان ستستمر بدعمها للأردن في الأمور المالية والاقتصادية وأيضا في الصحة الدولية.
وتحدث الوفد الياباني مع نظيره الأردني عن بعض المسائل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وسورية وغيرها من المسائل في المحيط الهادئ وكوريا الشمالية والصين.
وأكد وزير الخارجية الياباني استمرار دعم الأردن في الإصلاح الاقتصادي والمزيد من التحديث.
1693759395833709700

نقابيون: العقد الموحد لمعلمات التعليم الخاص مهم.. لكن الرقابة أهم منذ4 ساعة

1693757391223629200

شراكات عالمية للتغلب على تلوث الهواء.. ضرورة أم ترف؟ منذ4 ساعة

1693757338763622500

تداعيات التغير المناخي تتطلب حلولا ضرورية للزراعة وتحقيق الأمن الغذائي منذ4 ساعة

3886bff7-9ee6-49f1-9c26-a2462ecb79cb

الصفدي يعقد مع نظيره الياباني الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي منذ6 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

قرار مجلس نقابة الأطباء والبعد القانوني

منذ4 ساعة
زيت الزيتون

توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون إلى 30 ألف طن

منذ4 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

"التربية": أسس النجاح والرسوب الجديدة تعتمد التشخيص المبكر للطلبة

منذ4 ساعة
1693757417743632300

فض "الاستثنائية".. وترجيح إرجاء "العادية الأخيرة" لـ"الأمة الـ19"

منذ4 ساعة
1693762488703829900

"بيرولا كوفيد".. سلالة جديدة من متحورات "كورونا" هل تستدعي القلق محليا؟

منذ4 ساعة
1693757367973626200

لماذا تخشى معلمات التبليغ عن انتهاكات "فحص الحمل" بمدارس خاصة؟

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 