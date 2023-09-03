الصفدي: 100 مليون دينار قرض تنموي ياباني للأردن و6 ملايين لدعم "المياه"

زايد الدخيل

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عمان- أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أنه تم خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان، مناقشة محاضر الاجتماع الذي وقعته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المتضمن صرف 100 مليون دينار كدفعة ثالثة من القرض التنموي الميسر الياباني، و6 ملايين دولار لدعم قطاع المياه.وأضاف الصفدي أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في نيسان(إبريل) الماضي، وضعت خريطة للطريق في إطار التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين.وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده امس مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا: "اليوم حظينا بالفرصة لمناقشة الخطوات لتنفيذ نتائج زيارة جلالة الملك إلى اليابان، وأيضا عقد الحوارات الإستراتيجية الرابعة بين البلدين، بالإضافة إلى أن المستقبل واعد جدا فيما يتعلق بالتعاون".وتابع: "اليوم ناقشنا التعاون في مجالات المياه والطاقة والتنمية والدفاع ومكافحة الإرهاب والاستثمار، وأن اليابان تعد شريكا قويا للأردن، وممتنون بدعم اليابان السخي للاجئين ومنظمات الأمم المتحدة في البلاد".ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين في المسار الصحيح، فهناك علاقات وطيدة تترجم على التعاون في أرض الواقع، فهذا العام يصادف الذكرى 70 لإقامة العلاقة بين البلدين.واضاف: "تمت مناقشة الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا الافاق لإطلاق عملية سلام ذات معنى؛ لتحقيق سلام عادل وشامل بناء على حل الدولتين"، داعيا إلى وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض السلام الذي يعد الحل الإستراتيجي، بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأيضا جهود الأردن لجمع الأطراف في مفاوضات ذات معنى.وأكد الصفدي، ان الأردن سيستمر في عمله مع الشركاء في المجتمع الدولي للوصول إلى حل يضع حدا للأزمة السورية، بناء على قرار الأمم المتحدة وتلبية الحقوق التي تحفظ سلامة وحدة الأراضي السورية.وتابع: "تمت مناقشة المسائل المتعلقة بكوريا الشمالية، وسوف نستمر بدعم كل مبادرة تستند إلى القانون الدولي وتضمن الأمن واحترام القانون الدولي، نحترم موقف اليابان، ونثق بأننا سوف نعمل سويا للتعبير عن الحاجة للمزيد إلى التعاون الذي يضمن أمن وسلامة الشعبين".من جهته، تعهد وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، بتعزيز تعاون بلاده مع الأردن في دعم اللاجئين، واستمرار دعم الأردن في الأمور المالية والاقتصادية والصحة الدولية.وقال يوشيماسا، إن بلاده تحرز تقدما في التعاون مع الأردن في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية بناء على الشراكة الإستراتيجية.وقدم شكره للأردن على التعاون والتطور في العلاقات الثنائية والشراكات الخاصة والتعاون في مجال الدفاع والأمن.وقال إن اليابان تود أن تعزز تعاونها مع الأردن في دعم اللاجئين، وأيضا اليابان ستستمر بدعمها للأردن في الأمور المالية والاقتصادية وأيضا في الصحة الدولية.وتحدث الوفد الياباني مع نظيره الأردني عن بعض المسائل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وسورية وغيرها من المسائل في المحيط الهادئ وكوريا الشمالية والصين.وأكد وزير الخارجية الياباني استمرار دعم الأردن في الإصلاح الاقتصادي والمزيد من التحديث.