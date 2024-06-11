الصفدي: 69 دولة تؤكد وجوب وقف العدوان على غزة

رهام زيدان

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البحر الميت - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن 69 دولة اجتمعت في الأردن لتقول بأن العدوان على قطاع غزة يحب أن يتوقف.وأكد الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري ومنسق وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في ختام مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة أمس، ضرورة الاستجابة الدولية الفاعلة لتزويد غزة بكل ما تحتاجه، وحماية المنظمات الأممية المسؤولة عن المساعدات.وقال الصفدي إنه ما لم يتوقف العدوان ستتفاقم الأزمة وهذه مسؤولية دولية مشتركة، واصفا وضع العقبات أمام المساعدات لغزة من قبل إسرائيل بـ"الخرق للقانون الدولي" والاستمرار بالعدوان بـ"جريمة حرب". وأضاف بأن جوهر الصراع هو الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على وجوب فتح جميع المعابر، مؤكد أن رسالة المؤتمر كانت واضحة وهي وجوب وجود جهد أكبر لوقف إطلاق النار.وفيما يتعلق بالأونروا، أكد الصفدي بأن هذه المنظمة الدولية لا يمكن استبدالها لأنها تمتلك الخبرة الأكبر والقدرة في هذا المجال.وتحدث الصفدي عن معاناة الغزيين، مشيرا إلى أن 80 بالمائة منهم مشردون ومحرومون من الماء والغذاء و الدواء.وقال: "شهدنا حشدا دوليا للوقوف إلى جانب الحق والإنسانية"، مضيفا "أن الجهود تتركز ليس فقط على وقف العدوان فحسب بل أيضا لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني"، واصفا إسرائيل بـ"الدولة المنبوذة"، لما تقوم به من خرق للقوانين والأعراف الدولية.بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ما حدث في غزة كان يقتضي عقد هذا المؤتمر، مضيفا نشهد اليوم توافقا دوليا واسعا وضرورة إنهاء العدوان وإيصال المساعدات.وحث شكري إسرائيل على الاطلاع بمسؤولياتها كدولة قائمة بالاحتلال، مطالبا جميع المعنيين بالالتزام بمخرجات المؤتمر وإلا سيفقد المجتمع الدولي الأسس التي بني عليها. وشدد شكري على ضرورة وقف العدوان والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مضيفا أن عدد الدول المعترفة بفلسطين يتزايد، ما يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.وقال غريفيث إن المؤتمر شهد تضامنا وإجماعا على مساعدة غزة وتقديم كل ما يحتاجون إليه، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني وضمان حرية العاملين في المجال الإنساني.وأكد ضرورة إزالة كل العوائق في وجه المساعدات، وتقديم دعم فوري للغزيين، ودعم المنظمات الإنسانية ماليا ومركزية وكالة الأونروا.