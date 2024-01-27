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الغد الأردني
السبت 27 كانون الثاني 2024
10:46 م
"الضفة" بين أنياب الاستيطان.. غول يلتهم 42% من الأراضي بـ56 عاما
مستوطنات إسرائيلية - (أرشيفية)
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