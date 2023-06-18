الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"الضمان": بريطانيا تمول "استدامة ++" بـ13 مليون جنيه إسترليني

مبنى الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قدارة)
الضمان
عمان - _ - وقع الدكتور محمد صالح الطراونة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية ممثلا بمديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، وذلك لتمويل برنامج "استدامة ++" للفترة (2023-2025) عبر منحة مالية بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني.اضافة اعلان
وأفاد الدكتور الطراونة بأن هذه المنحة الكريمة من الحكومة البريطانية الصديقة تأتي استمراراً لدعم برنامج "استدامة ++"، وعبر إطار شامل لدعم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة من قبل مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 65 مليون جنيه إسترليني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وقال إنه من المتوقع أن تغطي قيمة المنحة دعما لحوالي (34) ألفا مؤمناً عليه جديد بمظلة الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل.
كما أضاف، بأن برنامج "استدامة ++" يُقدم الدعم المالي للفئات المستهدفة بمنهجية دعم مزدوجة؛ تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة 30 دينارا شهريا لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، وكذلك تقديم بدل حافز شمول وبقيمة 100 دينار تصرف لأربع مرات في حسابات المؤمن عليهم خلال 12 شهرا، وهي مدة الاستفادة من البرنامج.
وقد أكد الطراونة، أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، عبر دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبطريقة سلسة ومرنة ولا تشكل أي عبء عليهم أو على أصحاب العمل تجاه اشتراكات الضمان الاجتماعي ولفترة مريحة.
على صعيد متصل، أكد الدكتور الطراونة شكره إلى الدول الداعمة لبرنامج "استدامة ++"؛ مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، حيث يتم تنفيذ البرنامج من قبل المؤسسة وبتنسيق مع منظمة العمل الدولية، كما وأكد شكره إلى الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لدورها في حشد المانحين تجاه دعم جهود الحماية الاجتماعية في المملكة.
تجدر الإشارة الى أن برنامج "استدامة ++"، يهدف إلى توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يستهدف المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل بها عشرة عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين. مع التركيز على الإناث والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج. 
أما مديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، فقد أفادت بأن الحكومة البريطانية ممثلة بمكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية، تحرص على تقديم الدعم لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتوسع فيها، وخاصة للفئات الأكثر حاجة بمن فيهم العاملون من اللاجئين السوريين والنساء العاملات، وذلك لغايات شمولهم وتحفيزهم على الاستمرار بالشمول بالضمان الاجتماعي، لما لذلك من أهمية كبرى في حمايتهم من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، والتي من الممكن أن يتعرضوا لها، وقد عبرت عن سعادتها بالعمل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال برنامج "استدامة ++" جنباً إلى جنب مع مملكة هولندا ومملكة النرويج.
وزارة الإدارة المحلية

البنك الدولي يعتزم تقديم طلب تمويل من صندوق المناخ الأخضر 18 حزيران 2023

1570958086_738_386043_

"تتراسيلين" أكثر المضادات الحيوية إبلاغا عن أعراضها الجانبية 18 حزيران 2023

إحدى مزارع تربية الدجاج اللاحم بجرش-(الغد)

جمجوم: ارتفاع أسعار الدواجن يعود لقلة التزويد 18 حزيران 2023

1687104835211580600

نقابة مكاتب عاملي المنازل قلقة من "بلوك" الاستقدام 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"الخدمة المدنية" يناقش تعديلات الزيادات للشهادات المهنية

منذ5 ساعة
الملك ورئيس حكومة إسبانيا يعقدان مباحثات في مدريد

بيان أردني إسباني مشترك عقب مباحثات الملك مع رئيس حكومة إسبانيا

منذ12 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: علينا أن ننظر للمستقبل بعين من الإيجابية

منذ12 ساعة
الأمن السيبراني يطلق السلسلة الثانية من "اعرف لتحمي حالك"

الأمن السيبراني يطلق السلسلة الثانية من "اعرف لتحمي حالك"

منذ13 ساعة
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)

منذ14 ساعة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

قرار جديد بشأن الساعات الدراسية لطلبة الجامعات

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 