الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الضمان" تتابع شمول عمال "مياومة اليرموك" بأحكام القانون

شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
  أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنها تتابع باهتمام شمول عمَّال المياومة (الصيانة) العاملين لدى شركة مياه اليرموك، بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى الشركة.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة في بيان صحفي أمس إن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد، زاروا المنشأة عدة مرات منذ عدة أشهر، فكانت أول زيارة في 26 آذار (مارس) الماضي، واجتمعوا مع نائب المدير العام للشركة، والمعنيين فيها، وطلبوا كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ التحاق العاملين على نظام المياومة، وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن بين الحقوق والالتزامات، مبينة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطرة على المجتمع والأفراد، وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق.
كما تؤدي إلى زيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية.-(بترا)
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