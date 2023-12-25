الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الضمان : 11 ألف اصابة عمل بالأردن خلال العام الحالي

الضمان تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "استدامة ++"
الضمان تعلن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "استدامة ++"
كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استقبالها 11499 إصابة عمل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي .
وأوضحت المؤسسة ، أن قيمة نفقات الإصابات المذكورة بلغت 4 ملايين و469 ألف دينار، شملت البدلات اليومية، ونفقات العناية الطبية، وتعويض الدفعة الواحدة للعجز الإصابي الذي تقل نسبته عن 30 بالمئة.اضافة اعلان
وبينت المؤسسة، أن عدد اصابات العمل التراكمية المعتمدة لدى المؤسسة من تاريخ 1 / 1 /1980 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغت 509 آلاف و338 إصابة عمل، حيث وصلت النفقات المصروفة عليها 159 مليونا و436 ألف دينار.
وبينت المؤسسة، أنها اعتمدت عدة جهات طبية علاجية (مستشفيات) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية مختلف محافظات المملكة، وهي جميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ومستشفى الجامعة الأردنية وغالبية المستشفيات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الخدمة المتميزة للمؤمن عليهم المصابين والتسهيل عليهم.
وبحسب المؤسسة، في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه في المنشأة التي يعمل بها يتعين على تلك المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة الدخول مباشرة إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن زاوية الخدمات الإلكترونية الذهاب إلى خدمة طلب معالجة فورية لحادث عمل أو الدخول إليها مباشرةً من الرابط ().
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