السبت 16 أيلول 2023
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الطاقة : 2057 طلبا موافق على تنفيذها على حساب فلس الريف

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فلس الريف
  بلغ عدد الطلبات المقدمة لحساب فلس الريف العام الماضي (2792) طلبا, تم الموافقة على 2057 منها بكلفة بلغت 7.8 مليون دينار،بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان
وأشار التقرير الى ان عدد المواقع التي تم الانتهاء من أيصال التيار الكهربائي لها واستلامها 1024 بكلفة بلغت 7.4 مليون دينار, وموزعة بواقع 360 موقعا لشركة الكهرباء الأردنية, و355 موقعا لشركة كهرباء اربد, و309 مواقع لشركة توزيع الكهرباء.
وأعيدت دراسة الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بناء على المراجعات المستمرة للأسس, وتم الموافقة على تعديلها لتلبية احتياجات متلقي الخدمة.
ونصت الأسس على إيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من خمسة منازل, ورفع قدرات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لمعالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي.
كما نصت التعديلات على تركيب أنطمه خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية بقدرة 3 كيلو واط ذروة لمنازل المصابين العسكريين او أرامل المصابين العسكريين بغض النظر عما اذا كانت ألأصابه إصابة عمل او مرض مزمن, وتعديل بند إيصال التيار الكهربائي للمقابر, لانارة الشوارع المؤدية الى المقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية.
--(بترا)
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