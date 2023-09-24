الطالبة الصيداوي: حفظت القران كاملا في 11 شهر - (فيديو)

احمد التميمي

اربد - تمكنت طالبة السنة الرابعة بقسم المختبرات الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا سندس الصيداوي بالفوز بالمركز الاول في فعاليات الدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

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الطالبة سندس الصيداوي، البالغة من العمر 21 عامًا تألقت بمستوى استثنائي في حفظ القرآن الكريم كاملاً، تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الكبير والفوز بالمركز الأول وسط منافسة شديدة تضمنت 60 متسابقاً من 50 دولة عربية ودولية.وتفوقت سندس على 60 مشاركة من اكثر من 50. دولة في العالم " بعد أدائها المتميز وقوتها في الحفظ، واهتمامها منقطع النظير بأحكام التجويد، وإتقانها لمخارج الحروف"،كما ذكرت لجنة المسابقة.وقالت الصيداوي انها تحفظ القران الكريم من نعومة اطفالها عندما كان عمرها 12 عاما، حيث استغرقت حفظ القران كاملا 11 شهر بعدها التحقت بمركز النور القراني التابع لوزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية.واكدت ان المركز اسهم في صقل شخصيتها وتعلمها تجويد القران الكريم، مشيره الى ان مديرية اوقاف الرمثا رشحتها للجائزة الهاشمية بعد تفوقها في حفظ القران وبعدها للجائزة الدولية.وترعرعت الصيداوي في أسرة حافظة لكتاب الله فوالداها، وإخوتها الأربعة وأعمامها وأولادهم من حفظة كتاب الله.وشاركت سندس في مسابقة الخرطوم سنة 2017م، وفي مسابقة إيران في السنة نفسها وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم.