 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطبيب الأردني محمد الطراونة أمينا عاما للرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية

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الطبيب الأردني الدكتور محمد حسن الطراونة

انتخبت الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية التابعة لاتحاد الأطباء العرب الطبيب الأردني الدكتور محمد حسن الطراونة أميناً عاماً للرابطة.
 
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للشعب الهوائية انتخاب الاستاذ الدكتور عماد قراعة من جمهورية مصر العربية نائبًا للامين العام والدكتور لبنى حويجة من الجمهورية العربية السورية مساعداً للامين العام للشؤون الادارية والاستاذ الدكتور سامي كمون من الجمهورية التونسية مساعداً للامين العام للشؤون العلمية والأستاذ الدكتور مصطفى نعمة من الجمهورية العراقية اميناً للصندوق والأستاذ الدكتور مرزاق غرناوط من الجزائر اميناً لسر الرابطة والدكتور خالد بامسهل من اليمن مساعدا للامين العام للشؤون الإعلامية والدكتور حسن المصراتي من ليبيا مساعداً للامين العام للشؤون الاجتماعية، والدكتورة هند سرحان من المغرب مساعدا للامين العام لشؤون البحث العلمي والنشر.

وحضر المؤتمر والاجتماع الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي آمين عام اتحاد الأطباء العرب ونقيب الأطباء المصريين والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اامصري وحشد كبير من اطباء الامراض الصدرية من كل الدول العربية.
وفي كلمة عقب انتخابه أمين عام لرابطة، وجه الدكتور الطراونة الشكر للجميع على ثقتهم العالية بانتخابه امينا عاما، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل والتنسيق من اجل رفع مستوى طب الأمراض الصدرية في العالم العربي، مشددا على ضرورة الحضور العربي النشط في المحافل الطبية ‎العالمية، مؤكدا انه سيتم العمل بكل قوة من اجل كسب التأييد الدولي لعقد المؤتمر العالمي لطب الامراض الصدرية تحت اشراف الرابطة العربية في احد الدولة العربية السنة القادمة.
‎وقد تقدم الدكتور الطراونة بالشكر والتقدير للزملاء في جمعية الشعب الهوائية المصرية على دورهم في إنجاح المؤتمر وإشهار الرابطة العربية لاطباء الامراض الصدرية واشاد بدور جمهورية مصر العربية على توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الاطباء العرب بتشجيع الاطباء الجدد وإقامته العديد من ورش العمل المتخصصة لرفع مستواهم العلمي ومواكبة التطورات العلمية الحديثة.

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