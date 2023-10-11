الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطراونة: اليوم العلمي بمثابة الفرصة للتوعية بالصحة النفسية استباقياً

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الطراونة: اليوم العلمي بمثابة الفرصة للتوعية بالصحة النفسية استباقياً
أكد الدكتور حسين مدالله الطراونة رئيس الجمعية الأردنية لعلم النفس باليوم العلمي الذي أقامتة الجمعية باليوم العالمي للصحة النفسية  الثلاثاء العاشر من اكتوبر ،بالمركز الثقافي الملكي على أهمية الصحة النفسية والعقلية لكل واحد منا، وأهمية التوعية بها لكي يعيش الانسان حياة سعيدة بعيدة عن المنغصات والتوترات المتعددة لضمان السلامة العقليه والنفسية،وأن هذا اليوم العلمي بمثابة الفرصة للتوعية بالصحة النفسية استباقياً وخوض أصعب المعارك بعقل سليم. اضافة اعلان
وأكد الطراونة على دور الجمعية في الشراكة مع  كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من أجل التوعية بالصحة النفسية لأهميتها في حياتنا اليومية ،علاوةً على أن العالم يعيش حالياً ثورةً في التكنولوجيا يصاحبها العديد من التحديات النفسية المستحدثة والتي تتطلب منا تكثيف الجهود لمواجهتها بالتشارك مع هذة الجهات وأنها مسؤولية جماعية وعلينا مواجهتها بكافة الوسائل ووضع الحلول الناجعة للوقاية منها من أجل الوصول إلى الصحة النفسية والرفاهية للجميع وخاصة الاهتمام بصحة المرأة والأسرة وتسليط الضوء على الرعاية النفسية للكبار والأطفال ومكافحة المخدرات ، مشيراً إلى ضرورة دمج الخدمات الصحية النفسية مع باقي الخدمات الصحية؛ لأنه لا يجوز فصل العقل عن الجسد.
وأشار الطراونة بالشكر الجزيل للحضور الكريم وأعضاء الهيئة الأدارية للجمعية  والهيئة العامة للجمعية الأردنية لعلم النفس والبالغ عددهم حسب اخر احصائية 2106 زميل وزميله من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،ودعى الحضور للمبادرة للانتساب لهذة الجمعية وتقديم الدعم لجهودها  كونها تعنى بتأهيل المختصين في مجالات علم النفس المختلفة ومنح تراخيص مزاولة المهنة للعمل في العيادات النفسية وغيرها من الصروح الطبية ..
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