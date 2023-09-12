الطراونة يحذر من الغبار ويدعو فئة محددة لعدم الخروج من البيت

في ظل تعرض المنطقة لموجات الغبار والاتربة الناتجة عن العاصفة دانيال والتي من المتوقع ان تتعرض أجزاء كبيرة من المملكة لهذه العواصف الترابية والرملية بحسب ما اعلنته إدارة الارصاد الجوية وذلك قبيل تغير جذري على حالة الطقس غدا حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع تساقط الأمطار.



و حذر استشاري الامراض الصدرية والحساسية الدكتور محمد حسن الطراونة من هذه الموجات الترابية المتوقعة التي ستزيد من نشاط الفيروسات التنفسية.

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وتابع في حديثه بأن للعواصف الرملية تأثير سيء على صحة الإنسان لا سيما الذين يعانون من أزمات تنفسية من الصغار والكبار، حيث يؤدي استنشاق الغبار والأتربة إلى حدوث صعوبة في التنفس نتيجة لتهيج القصبات الهوائية ومن ثم الشعور بضيق التنفس.



وقال الطراونة " إن هناك تأثيرا سلبيا للعواصف الرملية على الجهاز التنفسي بشكل مباشر وخصوصاً للذين يعانون من أمراض تنفسية مُزمنة مثل أمراض الربو وحساسية الجيوب الأنفية والإنسداد القصبي المُزمن، فعند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي في تهيج في الأغشية المخاطية في المجار التنفسية مما يؤدي إلى إنتكاسة في حالتهم المرضية التي تكون عادة مستقرة منها تهيج في الربو وتهيج بالقصبات الهوائية".



وينصح الطراونة من يعاني مثل هذه الأمراض عدم مغادرة المنزل في هكذا أحوال جوية وإذا اضطروا للخروج من المنزل. ودعا إلى إرتداء الكمامة الواقية التي تقي من الغبار وأيضا إغلاق منافذ المركبات وإغلاق منافذ المنازل حتى لا تتراكم الاتربة والغبار داخل المنازل وداخل المركبات ما يؤدي إلى إستنشاقها وبالتالي إنتكاسات في الحالات المرضية.



ويشير انه قد يتأثر أيضا الأشخاص الأصحاء بمثل العواصف الرملية عند التعرض لكميات كبيرة من الأتربة ما قد يؤدي إلى السعال والعطس وقد يؤدي أيضا إلى إحمرار في العينين وغيرها من الأعراض الناتجة عن التعرض المباشر لكميات كبيرة من الغبار والأتربة.





نصائح للوقاية من العواصف الرملية



* استخدام النظارات والقطرات لوقاية العيون من الأتربة والغبار لتجنب حدوث الحساسية والتهاب العين.

* تجنب الذهاب إلى الأماكن المفتوحة مثل الحدائق فترة العواصف.

* لبس الكمامة في حال الخروج من المنزل مع تبديلها باستمرار.

* لا بد لمرضى الربو من حمل البخاخ دائماً تحسباً لأي طارئ.

* عند القيادة يجب الحرص على إبقاء النوافذ مغلقة واستخدام مكيف الهواء بدلاً من الهواء الخارجي.

* عدم فرك العينين في حال تعرضها للأتربة، بل غسلها جيداً بالماء.

* في حال كانت العواصف فترة الطقس الحار، فلا بد من شرب كميات كافية من الماء.

تجهيز المنزل قبل العواصف الرملية.



وقال إن التنبؤ بحدوث العواصف الرملية ليس بالأمر الصعب، وعليه لا بد من متابعة مراكز الأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إن كانت الدولة ستتعرض لعواصف رملية محتملة أم لا، وهذا ما سيساعدك على تجهيز المنزل كي لا يتأثر بالأتربة والغبار الناجم عنها. إليكم نصائح الحصول على منزل صحي فترة العواصف الرملية:



* احرص على إغلاق أبواب ونوافذ منزلك بإحكام

* تغطية قطع الأثاث الأكثر عرضة للتلف من الأتربة

* رفع السجاد؛ إذ سيكلفك تنظيفها من الأتربة الكثير من الجهد

* استخدام الأجهزة المنقية للهواء